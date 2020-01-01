В Пермском крае определены четыре школы олимпийского резерва, которые в этом году получат адресную поддержку Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае определены четыре учреждения, которым будет оказана адресная поддержка в улучшении материально-технической базы. В рамках соглашения между федеральными министерствами спорта и промышленности и торговли состоялась закупка оборудования и инвентаря для региональных спортивных школ, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Два кресла-коляски для взрослых предусмотрены для спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва. Это оборудование уже прибыло в г. Пермь и передано учреждению. В ближайшее время ожидается поставка восьми спортивных саней и 30 сноубордов, предназначенных для чусовской СШОР «Огонёк» им. Л. Д. Постникова. Пермская СШОР «Темп» получит 10 швертботов (парусных яхт), а Добрянская школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду будет обеспечена 10 комплектами горных лыж.

Ещё 25 млн руб. в рамках национального проекта «Демография» Пермский край получил на приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею. По 5% от этой суммы было выделено из регионального и муниципального бюджетов. Субсидия предоставлена березниковской спортивной школе «Кристалл». На эти средства закуплены новые машины для подрезки и заливки льда. Последняя — работает от электричества, на дистиллированной воде, то есть без выхлопных газов на катке. Станки для заточки коньков, интерактивные тренажёры бросковых, чтобы отрабатывать точность броска детям, беговые дорожки, чтобы совершенствовать технику хоккеистам. На спортивном объекте к реализации нацпроекта подошли комплексно и начали ремонт в старом здании. Там установят новые тренажёры, оснастят залы для «сухих» тренировок. Открыть двери для спортсменов планируют уже к концу января.

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