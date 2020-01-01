Сергей Данилов Более 180 км лыжных маршрутов обустроено в городских лесах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В городских лесах Перми спортивные организации обустроили более 180 км профессиональных и любительских лыжных маршрутов различной протяжённости и сложности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Лесничие ещё осенью начали расчистку от поросли вдоль будущих лыжных трасс.Самая короткая лыжня находится за Дворцом культуры железнодорожников в Черняевском лесу, а самая длинная — 22-километровая — начинается у спортбазы «Динамо».

Лесные лыжни проложены практически в каждом районе города. Наиболее популярные маршруты: у лыжной базы «Динамо» протяжённостью 9 км (Мотовилихинский район, ул. Самаркандская, 2), трассы 5 км и 3 км в Черняевском лесу у СК им. Сухарева (Индустриальный район, шоссе Космонавтов, 158а), трасса длиной 6,5 км на лыжной базе «Электрон» (Индустриальный район, ул. Энергетиков, 50а). Также жители часто выбирают для лыжных прогулок трассу длиной 20 км на базе «Прикамье» в Кировском районе, лыжню протяжённостью 18,7 км у спортклуба «Политехник», маршруты на экологической тропе «Гайвинская», на улицах Репина и Гремячий Лог в Верхне-Курьинском участковом лесничестве.

Кроме того, обустроены лыжные трассы на территории Мотовилихинского лесничества: на экологической тропе «Липовая гора», у СК «Пермские медведи» (микрорайон Центральная усадьба, ул. Спортивная, 1). В микрорайоне Голый Мыс Свердловского района лыжня оборудована на лыжной базе «Звезда» (ул. Апрельская, 51). В Лёвшинском участковом лесничестве — на экологической тропе «Ботаническая» и у спортивного комплекса «Протон».

В Нижне-Курьинском участковом лесничестве пятикилометровую лыжню в посёлке Новый Крым приводят в порядок и сами местные жители: убирают неровности и даже размещают на деревьях вдоль лыжни небольшие зеркала.

Самая короткая лыжня находится за Дворцом культуры железнодорожников в Черняевском лесу, на лыжной базе ПГНИУ (1,5 км), а самая длинная — «Лыжня здоровья» в Мотовилихинском лесничестве (22 км) — существует уже 30 лет, все годы её курируют любители лыжных прогулок из клуба выходного дня «Дальнобойщики». Лыжня начинается у спортивной базы «Динамо», она весьма популярна среди профессиональных марафонцев.

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