Елена Синица В России вступил в силу закон о дистанционной работе Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 января 2021 года вступил в силу закон об удалённой работе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь трудовой договор или соглашение к нему предусматривает выполнение работником его обязанностей дистанционно, на постоянной или временной основе (непрерывно на срок до полугода). Также работник может чередовать удалённую и стационарную работу.

По новой редакции Трудового кодекса. перевод на дистанционную работу будет производиться по согласию работника и работодателя, за исключением чрезвычайных ситуаций. В этих случаях согласие работника не требуется. Однако работодатель обязан обеспечить работника нужным оборудованием и оплачивать командировки, отпуска. Также установлен максимальный срок для временного перевода на удалённый формат работы — не больше шести месяцев.

При этом перевод на удалённую работу не сможет являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объёма работы. Стоит отметить, что работодатели получат право увольнять сотрудников, которые не выходят на связь в течение двух рабочих дней без уважительных причин. Кроме того, заключение и расторжение трудового договора должны будут заверяться электронной цифровой подписью.

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