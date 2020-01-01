Елена Синица В горнолыжном центре в Губахе начала работать кресельная канатная дорога Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

На территории горнолыжного центра в Губахе с 1 января начала работать кресельная канатная дорога. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Пассажирская подвесная канатная дорога рассчитана на 140 четырёхместных фиксированных кресел. Её пропускная способность составляет 1,6 тыс. человек ежечасно. Длина дороги по горизонтали составляет 1270 м, скорость — до 2,5 м/с. Время в пути — до 10,5 мин.

«Появление кресельной канатной дороги на территории туристического центра «Губаха» позволит туристам подниматься на вершину склона с максимальным комфортом, минимизирует очереди даже в самые пиковые дни. В летний период она будет использоваться для экскурсионных маршрутов и спортивных мероприятий», — рассказал директор туристического центра «Губаха» Иван Малахов.

Все строительные работы были завершены ещё в декабре, были подготовлены все необходимые разрешительные документы. Перед запуском была проведена экспертиза промышленной безопасности.

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