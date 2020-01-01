Елена Лодыгина журналист В Пермском крае выявлено 327 новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за предыдущие сутки. В регионе выявлено 327 новых случаев заражения COVID-19: 92 человека проходят лечение в больницах, 235 — амбулаторно.

Среди 327 заболевших — 144 мужчины, 183 женщины и 10 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 20 человек, от 30 до 49 лет — 100 человек, 126 в возрасте 50–64 и 71 человек старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 1,1%, коэффициент распространения болезни — 0,99. За сутки от коронавируса умерли 10 человек. Общее число погибших от COVID-19 достигло 1143 человек.

Общее число инфицированных в Пермском крае составляет 30 956 человек.

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