Елена Синица В России увеличились МРОТ и прожиточный минимум Порядок расчёта изменился с 1 января этого года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России с 1 января 2021 года изменился порядок расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Они будут рассчитываться не из величины потребительской корзины, а из медианного дохода. Теперь МРОТ составляет 12 792 руб., а прожиточный минимум — 11 653 руб. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Соотношение величины прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год — в размере 44,2%.

Отмечается, что МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год. Величина прожиточного минимума на душу населения будет устанавливаться исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год.

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