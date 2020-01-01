В Пермском крае за сутки от коронавируса вылечились около 400 человек Свободный коечный фонд вырос до 44% Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, в Пермском крае за сутки зафиксирован 331 случай заражения коронавирусом. Также за сутки вылечились 397 человек, но 23 инфицированных скончались.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе количество инфицированных достигло 30 629 человек. Из них 24 733 вылечились, 1893 — скончались (1133 — от вируса, 760 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3557 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 106 инфицированных пациентов, свободный коечный фонд в коронавирусных отделениях региона составляет 44%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.