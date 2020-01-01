В Пермском крае 9 и 10 января будет ограничено движение на трассе Барда — Куеда Причина — проведение там ралли Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае 9 и 10 января будет перекрыт участок автотрассы Барда — Куеда. Ограничение связано с проведением второго этапа Кубка России по ралли 2020 года «Барда-2021». Об этом сообщает «Рифей».

Движение будет ограничено с 16:00 до 22:00 9 января на участке от Барды до села Краснояр-1. А 10 января с 12:30 до 16:00 часов закроют для движения участок дороги от Барды до Бичурино.

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