Новогодняя ночь в Перми будет чуть теплее, чем ожидалось Вместо морозов до -20° температура поднимется до -15° Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По прогнозам Гидрометцентра и ГИС-центра ПГНИУ, новогодняя ночь и 1 января в Перми будут не столь холодными, как прогнозировалось ранее.

Из-за сильной облачности воздух промерзает слабее, соответственно, вместо ранее прогнозируемых морозов до –20° и ниже в действительности она не должна опуститься ниже –15°.

При этом на территории всего Пермского края разброс температуры составит от –10° (юго-запад) до –30° (восток).

При этом вплоть до 3 января особых снегопадов не ожидается.

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