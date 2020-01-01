Елена Синица В новогодние праздники в Перми будет прекращено движение на участке ул. Карпинского В связи с этим изменится расписание некоторых автобусов Поделиться Поделиться Твитнуть

Павел Шатров

В период с 00:00 6 января до 05:30 9 января в Перми будет прекращено движение всех видов транспорта на участке ул. Карпинского от ул. Рязанской до ул. Советской Армии. Об этом сообщает горадминистрация.

Как сообщают в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, ограничения связаны с реконструкцией ул. Карпинского. В связи с этим изменятся маршруты следования некоторых автобусов.

Так, автобусные маршруты №4 , №56 и №59 в прямом и обратном направлениях будут следовать по ул. Карпинского, Советской Армии, проспекту Декабристов, ул. Шахтёрской, Рязанской, Карпинского и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Улица Веры Засулич», «Театр «Ироничная компания», временных остановочных пунктах «Школа №3» (на ул. Советской Армии) и «Авиагородок» (на ул. Рязанской), а также на существующих автобусных остановочных пунктах.

Автобус №28 в направлении от ул. Милиционера Власова будет следовать по ул. Архитектора Свиязева, Карпинского, Рязанской, Шахтёрской, проспекту Декабристов и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте «Авиагородок» (на ул. Рязанской) и на существующих автобусных остановочных пунктах.

Автобус №29 в направлении к ул. Милиционера Власова будет следовать по проспекту Декабристов, ул. Шахтёрской, Рязанской, Карпинского и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Улица Веры Засулич», «Театр «Ироничная компания» и на существующих автобусных остановочных пунктах.

Автобус №47 в направлении аэропорта Бахаревка будет следовать до конечного остановочного пункта «Микрорайон Ераничи» и далее по ул. Советской Армии в направлении Мачтобазы. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте «Школа №3» (на ул. Советской Армии) и на существующих автобусных остановочных пунктах.

Кроме этого, в период с 4 января по 1 июля движение на участке от ул. Веры Засулич до ул. Рязанской будет осуществляться по временно устроенной проезжей части. Остановка «Авиагородок», расположенная в районе дома №112 на ул. Карпинского, будет временно перенесена на участок между ул. Рязанской и ул. Норильской.

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