Елена Синица Примерно 20% жителей Пермского края боятся искать новую работу потому что испытывают страх перемен Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Порядка 53% жителей Пермского края, которые искали работу в 2020 году, чаще всего боялись не найти работу с нужным уровнем дохода и соответствующими условиями труда. Об этом сообщает служба исследований портала Head Hunter.

Кроме этого, по данным исследования, около 41% людей боялись остаться вообще без работы, ещё 34% — не оправдать ожиданий работодателя. Также часть жителей опасалась оказаться обманутыми работодателем или столкнуться с мошенником (27%). Примерно 22 % боялись проходить собеседования, 19% переживали, что могут остаться без денег, если на новой работе что-то пойдет не так . Есть и те, кто боится искать новую работу в принципе и испытывает страх перемен (20%).

Согласно опросу, наиболее сложными месяцами для трудоустройства в Пермском крае стали апрель и май — на одну вакансию приходилось 6,3 резюме. К концу года конкуренция снизилась до пяти человек на место.

Одними из самых востребованных специалистов в 2020 году стали медики. Профсфера «медицина, фармацевтика» заняла девятое место по количеству открытых вакансий — на неё пришлось 6,4% от общего числа предложений работодателей. Спрос на врачей-инфекционистов за год увеличился в семь раз, на пульмонологов — в пять раз, на врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи — в четыре раза, на терапевтов — в два раза. Вакансии для медиков в Пермском крае открывали не только местные работодатели, но и компании из других регионов, предлагая переезд.

Также В 2020 году резко вырос спрос на сборщиков заказов (в семь раз по сравнению с прошлым годом) .Среди других специалистов можно отметить рост спроса на монтажников (в два раза), комплектовщиков (в три раза), разнорабочих (в четыре раза).

Работодатели стали чаще приглашать жителей Пермского края на вахту: количество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом, выросло на 70% по сравнению с 2019 годом. Чаще всего требовался рабочий персонал, строители и специалисты производственной сферы, однако встречались вахтовые вакансии и для IT-специалистов, и для медиков.

В разы выросло количество вакансий, предполагающих работу удаленно.

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