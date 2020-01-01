Елена Синица Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за клевету в интернете Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за клевету в интернете. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, в статью 128.1 Уголовного кодекса (УК) РФ («Клевета») внесён ряд изменений. Например, предусматривается уголовная ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации. Отмечается, устанавливается ответственность за клевету, распространённую публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а также в отношении нескольких лиц, «в том числе индивидуально неопределённых».

Согласно закону, клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штрафом до 1 млн руб. либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Кроме этого, клевета, распространённая с использованием своего служебного положения, будет грозить лишением свободы на срок до трёх лет, клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, — лишением свободы на срок до четырёх лет. За клевету, соединённую с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, может грозить лишение свободы до пяти лет.

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