«Помните пословицу «Самое тёмное время — перед рассветом?» Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко — об итогах уходящего года и надеждах в наступающем Поделиться Поделиться Твитнуть

С самого начала пандемии в Пермском крае был создан региональный волонтёрский центр «Единой России». Добровольцы сразу стали помогать пермякам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в также старшему поколению, которому до сих пор предписана самоизоляция. На сегодня около 18,5 тыс. жителям региона была оказана прямая помощь волонтёрами, в целом в центр поступило около 85 тыс. обращений.

Важным направлением работы центра стала помощь медицинским работникам, работающим с повышенной нагрузкой. Руководитель регионального волонтёрского центра, депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко подвёл итоги 2020-го и поздравил пермяков с Новым годом:

Дорогие друзья, земляки!

Мы оставили позади 2020 год. Это было очень непростое время, когда жизнь испытывала нас на прочность. Нам пришлось бороться с угрозой, с которой ещё не сталкивалось человечество. И большинство из нас были вынуждены жить в условиях, в которых до этого никогда не жили.

Сегодня я хочу сказать «Спасибо!» всем медицинским работникам, волонтёрам, водителям «Скорой помощи». Ваша работа — это ежедневный подвиг, и мы будем вам за него благодарны всю жизнь.

Я хочу также поблагодарить предпринимателей — и руководство крупных промышленных флагманов, и представителей среднего и малого бизнеса. Многие из вас помогали и помогают нашим врачам сражаться с эпидемией. И вы делаете это, хотя многие бизнесы сами с трудом выживают.

Спасибо всем вам, земляки, за то, что вы не поддались панике и достойно дали бой новой угрозе. Спасибо вам, что носите маски и соблюдаете все ограничения. Хотя, конечно же, мы все от них безумно устали.

Помните пословицу «Самое тёмное время — перед рассветом»? Тёмное время заканчивается, и я уверен, что 2021 год будет лучше.

Начинается массовая вакцинация, а значит, мы окончательно победим эпидемию, и есть все основания верить, что она больше не вернётся. Восстановится экономика, а значит — будут появляться новые рабочие места. Мы снова будем смотреть в будущее с надеждой, а главное — с уверенностью.

В следующем году желаю всем нам, друзья, конечно же, здоровья. Берегите себя, цените своих родных и близких, окружите теплом и заботой тех, кто в этом нуждается.

Я желаю вам, чтобы в 2021 году вы смогли добиться результатов за два года сразу: в два раза успешнее учиться и работать, и в два раза ярче отдыхать.

С Новым годом, дорогие друзья!

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