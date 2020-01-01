Гендиректор «Лукойл-Перми» обсудил с и.о. главы минсвязи Прикамья итоги года Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Генеральный директор предприятия «Лукойл-Пермь» Олег Третьяков и исполняющий обязанности министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Хорошев провели рабочую встречу. Об итогах встречи сообщает пресс-служба «Лукойла-Пермь».

Стороны обсудили совместные итоги года, планы по дальнейшему развитию информационных технологий и связи, а также задачу устранения цифрового неравенства в регионе. В финале встречи Андрей Хорошев вручил Олегу Третьякову памятную медаль «125 лет со дня изобретения радио». Награда приурочена к юбилейной дате и отмечает вклад главы пермских нефтедобытчиков в развитие информационно-коммуникационных технологий и связи в Прикамье.

«Лукойл» в Пермском крае оказывает большое влияние на развитие цифровизации промышленности. Так, в 2019 году в регионе запустили первые «умные скважины» на Аспинском месторождении предприятия «Лукойл-Пермь». Внедрение «цифры» позволяет оператору управлять скважинами на расстоянии, в онлайн-режиме контролировать работу оборудования, снимать параметры и оперативно реагировать. Также «Лукойл-Пермь» организовало удалённое управление и контроль объектов нефтедобычи по сети NB-IoT в цехе добычи нефти и газа №7 в Частинском районе. Кстати, благодаря этому проекту надёжная связь и 4G-интернет появились не только на месторождениях, но и у жителей соседних населённых пунктов», — заявил и. о. министра Андрей Хорошев.

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