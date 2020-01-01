Елена Лодыгина журналист В Пермском крае в ноябре смертность выросла на 70% За 11 месяцев рост смертности в регионе составил 14% Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Шалимов

Росстат опубликовал данные по количеству родившихся, умерших, а также браков, разводов за ноябрь 2020 года. Так, в Пермском крае за ноябрь 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, смертность выросла на 70% до 4 497 умерших. Для сравнения, в ноябре 2019 года количество умерших достигало 2 646 человек. Увеличение произошло на 1 851 человека.

Всего за 11 месяцев 2020 года смертность в Пермском крае, по сравнению с тем же периодом прошлого года, выросла на 14% (35 991 умерших).

Стоит отметить, что в целом по России увеличение смертности в ноябре 2020 года составило 55,6%. Самые высокий рост смертности наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (на 93,6%), в Оренбургской области (92,7%) и Новосибирской области (90,7%). Незначительный рост отмечен в Республике Адыгея (1,4%), Ингушетии (9,8%) и Дагестане (11,3%).

Напомним, ранее Пермьстат опубликовал данные по смертности в регионе за девять месяцев 2020 года. Всего за этот период было зафиксировано 27,2 тыс. летальных исходов. Рост смертности составил 5,1%.

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