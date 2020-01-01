Елена Синица В России с 1 января увеличится размер материнского капитала на 17,2 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива

Начиная с 1 января 2021 года в России увеличится размер материнского капитала. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В соответствии с бюджетом Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, размер материнского (семейного) капитала после рождения первого ребёнка в 2021 году составит 483 881 руб. В 2022 году эта сумма составит 503 237 руб., а в 2023 году — 523 366 руб. На данный момент сумма материнского капитала — 466 617 руб.

Для тех семей, которые родили (усыновили) третьего ребёнка и последующих детей, размер выплаты в 2021 году составит 639 431 руб. В 2022 году эта сумма возрастёт до 665 009 руб., в 2023-м — 691 609 руб. По данным на 2020 год, выплата для таких семей составляет 616 617 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.