Елена Синица С 2021 года доплату к пенсии ниже прожиточного минимума будут назначать автоматически Поделиться Поделиться Твитнуть

Пенсионный фонд России будет автоматически назначать федеральную социальную доплату неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума региона, где они живут. Мера начнёт действовать с 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу фонда Максима Топилина.

«В 2021 году планируем также автоматически назначать федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, выполнять беззаявительное назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности», — рассказал Максим Топилин.

Отмечается, что с 2022 года также планируется перейти на беззаявительное назначение пенсии гражданам с инвалидностью на основе данных Федерального реестра инвалидов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.