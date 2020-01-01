Елена Синица
С 2021 года доплату к пенсии ниже прожиточного минимума будут назначать автоматически
Пенсионный фонд России будет автоматически назначать федеральную социальную доплату неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума региона, где они живут. Мера начнёт действовать с 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу фонда Максима Топилина.
«В 2021 году планируем также автоматически назначать федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, выполнять беззаявительное назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности», — рассказал Максим Топилин.
Отмечается, что с 2022 года также планируется перейти на беззаявительное назначение пенсии гражданам с инвалидностью на основе данных Федерального реестра инвалидов.
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