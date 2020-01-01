Количество инфицированных коронавирусом жителей Прикамья превысило 30 тыс. человек За сутки вирус выявлен у 325 жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 325 новых случаев заражения COVID-19. Также за сутки скончались 23 инфицированных пациента, вылечились 382 человека. Об этом сообщает ВЕТТА.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у 30 298 человек, из них 24 336 вылечились, 1870 — скончались (1123 — непосредственно от вируса, 747 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3857 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 108 инфицированных, доля свободных койко-мест в коронавирусных отделениях составляет 39,5%.

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