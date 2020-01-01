Скончался командир СОБР прикамской Росгвардии
Ему был 51 год
На 52-м году жизни скончался командир СОБР Управления Росгвардии по Пермскому краю полковник Виталий Нежутин. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
О причинах смерти не сообщается. Виталий Нежутин родился в 1969 году в Перми, в правоохранительных органах работал с 1991 года.
Он трижды награждён медалью «За отвагу», обладатель двух медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
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