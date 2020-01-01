Уходящий год стал самым тёплым в Прикамье за всю историю метеонаблюдений Среднегодовая температура составила +4,8° Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото luxtopfit.com

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 2020 год стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений в Перми. Об этом сообщает «Рифей».

Среднегодовая температура составила +4,8°, это на 2,1° выше климатической нормы.

Cамая высокая среднесуточная температура (+28,7°) зафиксирована 15 июля. В тот же день был зафиксирован абсолютный максимум года (+36,1°). Всего в текущем году установлено девять «тёплых» рекордов: по три дня в марте и июле, а также по одному дню в январе, феврале и мае были теплее, чем когда-либо в истории наблюдений.

При этом самая низкая среднесуточная температура зафиксирована 29 января (–22,1°). В тот же день был зафиксирован абсолютный минимум года (–28,8°).

С тем, что 2020 год стал самым тёплым в истории наблюдений, согласны и в ГИС-центре ПГНИУ, расхождение у их специалистов — в среднегодовой температуре: по их данным, она составила +4,6°.

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