Арендаторы муниципальных участков и имущества в Перми будут освобождены от платежей за II квартал Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 29 декабря, состоялось заседание рабочей группы по выработке и реализации мер поддержки бизнеса с участием представителей администрации Перми, депутатов гордумы, налоговой службы и Торгово-промышленной палаты.

По его итогам принято решение об освобождении субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в пострадавших отраслях экономики, от арендных платежей за муниципальное имущество за II квартал 2020 года.

«Предлагается освобождение от уплаты арендных платежей на период с 1 апреля до 1 июля 2020 года (I квартал) с последующей отсрочкой платежей начиная с 1 июля. Таких субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) насчитывается 310, договоры с ними заключены на 13 млн руб.», — отметила и. о. замглавы администрации Перми — начальника городского департамента земельных отношений Лилия Раевская.

Департаментом имущественных отношений администрации Перми в рамках постановления администрации №301 заключено 53 допсоглашения с субъектами малого и среднего предпринимательства, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей на общую сумму почти 12 млн руб., 17 соглашений находятся на подписи у субъектов малого и среднего бизнеса.

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