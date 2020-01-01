Елена Лодыгина журналист Два пермских долгостроя сдадут в эксплуатацию в 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Региональный фонд защиты прав дольщиков через суд получил право на достройку двух проблемных домов — на ул. Екатерининской, 175 и ул. Юнг Прикамья, 14. Рассмотрение ходатайств о передаче регфонду прав на достройку домов на ул. Карпинского, 114 (поз. 5.3) состоится 19 января, на ул. Декабристов, 97 — 18 января, на ул. Кировоградской, 68а — 14 января. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В ближайшее время будут заключены договоры с конкурсными управляющими для регистрации документов в Росреестре. После этого фонд закажет техническое обследование домов на ул. Екатерининской и ул. Юнг Прикамья с целью разработки проектно-сметной документации на завершение строительства.

«Максимальный срок достройки проблемного дома, в соответствии с законодательством, — три года с момента вступления в силу решения суда о передаче прав региональному фонду. Таким образом, дома должны быть достроены до конца 2023 года», — прокомментировала гендиректор Фонда защиты прав граждан-участников строительства Пермского края Наталья Иващенко.

Напомним, Федеральным фондом защиты прав дольщиков уже приняты решения о восстановлении прав 2169 дольщиков 32 проблемных домов региона. В список включены дома и на ул. Толмачева, 15, ул. Екатерининской, 175 (три дома), ул. Кировоградской, 68а, ул. Ушакова, 34, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Карпинского, 114 (поз. 5.3) и ул. Декабристов, 97, ул. КИМ, 14, ул. Углеуральской, 25, ул. Переселенческой, 98, 100, ул. Кедровой, 18, 20 и ул. Карпинского, 112а.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.