Мария Сыропятова Поездки из Перми по России в новогодние праздники подешевели в среднем на 22% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средний чек на перелёт из Перми по России в период с 25 декабря по 10 января составляет 5,23 тыс. руб., что на 22% меньше, чем годом ранее. Об этом говорят данные сервиса Туту.ру.

Самыми популярными у пермяков остаются перелёты в Москву и Санкт-Петербург. Позиции столиц в рейтинге популярности в текущем году только укрепились по сравнению с прошлым годом: в 2019 году их доля составляла 53%, а в 2020 году — уже 60%.

Выросла популярность авиаперелётов в Сочи: если в прошлые новогодние праздники они занимали только 4%, то в эти — уже 11%.

Не изменились позиции Краснодара — 6%, Симферополь и Минеральные Воды синхронно подросли с 1% до 4%.

Средний чек за перелёт из Перми в Москву сократился на 40%, в Санкт-Петербург — на 33%, в Краснодар — на 17%, в Минеральные Воды — на 54%. Авиабилеты из Перми в Сочи и Симферополь обходятся в среднем дороже на 23% и 12% соответственно.

Самое доступное из популярных направлений — Москва. За билет в одну сторону в столицу платят в среднем 3,47 тыс. руб. Самое дорогое из востребованных направлений — Симферополь, за билет в одну сторону платят в среднем почти 12 тыс. руб.

Средний чек на поездки по железной дороге из Перми в другие города России на новогодний период остался на уровне прошлого года и составляет 2,76 тыс. руб. При этом теряет позиции самое популярное направление у пермяков — Москва. Если с годом ранее по направлению Москва из Перми с 25 декабря по 10 января уехало и приехало 28% всех пассажиров, то в эти новогодние праздники ожидается только 20%. Наоборот, укрепились позиции Екатеринбурга и Казани: столица Татарстана в Новый год стала популярнее у пермяков на 4% (с 8% до 12%), а столица Урала — на 2% (с 11% до 13%). Потерял в популярности и Санкт-Петербург — с 14% до 8%.

При этом по популярным направлениям у пермяков средние чеки в среднем выросли. Билеты в Санкт-Петербург и Челябинск подорожали в среднем на 2%, в Москву — на 8%, в Казань — на 10%. Средний чек за поездку в Екатеринбург сократился на 6%.

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