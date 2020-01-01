Елена Лодыгина журналист Из детского противотуберкулёзного диспансера «Ирень» эвакуированы все дети и персонал Медучреждение из-за аварии полностью осталось без отопления Поделиться Поделиться Твитнуть

В Кунгуре детский противотуберкулёзный диспансер №1 «Ирень» с 29 декабря остался без отопления. Дети и персонал были эвакуированы из санатория. Ситуация с отсутствием отопления из-за аварии на теплосетях обсуждалась на заседании краевого правительства 30 декабря.

По словам заместителя председателя краевого правительства — министра ЖКХ Пермского края Андрея Кокорева, сейчас все дети и сотрудники из санатория эвакуированы и переведены в другие учреждения. Одновременно на первом участке теплотрассы ведутся ремонтные работы. Вскрыто 20 м теплотрассы, но повреждения на данном участке не обнаружены.

«Если повреждения на первом участке не будут обнаружены, то будем вести ремонтные работы на втором участке. Прогнозируемое время запуска отопления — к завтрашнему дню», — заявил Кокорев.

Он также сообщил, что в будущем планируется полностью заменить этот участок теплотрассы.

Отметим, краевая прокуратура уже отчиталась о том, что ситуацию с нарушением теплоснабжения в детском санатории держит на особом контроле.

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