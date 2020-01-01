Наталья Радкевич Десять полицейских Прикамья привлечены к ответственности за неполные сведения о доходах и имуществе Все они работают в Добрянском округе Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Десять должностных лиц отдела полиции Добрянского городского округа привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В результате проверки прокуратура Добрянки установила, что сотрудники полиции представили «неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, а также имуществе за 2018–2019 годы».

Как отметили в прокуратуре, в частности, не были указаны сведения о наличии у них имущества, в том числе земельных участков, о банковских счетах, суммы полученных доходов были отражены недостоверно.

По результатам проверки прокурор внёс представление начальнику ОМВД России по Добрянскому городскому округу.

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