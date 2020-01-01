Алиса Окулова Для Пермского строительного колледжа построены двухэтажные мастерские Общая площадь здания — 2,5 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Завершилось строительство мастерских КГАПОУ «Пермский строительный колледж». В них смогут обучаться более 1,4 тыс. студентов очной и заочной форм обучения колледжа. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Общая площадь двухэтажного здания составила 2,5 тыс. кв. м. Внутри разместились 11 учебных мастерских, пять учебных аудиторий, кабинеты мастеров и персонала. Мастерские разделены на профильные классы-тренажёры, оснащённые оборудованием. В том числе появились кабинеты облицовочных работ, также кабинеты плотнично-столярных, штукатурных, сварочных, каменных, бетонных работ.

Как сообщили в министерстве образования и науки Пермского края, мастерские будут аккредитованы союзом WorldSkills для проведения чемпионатов по строительным профессиям и специальностям.

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