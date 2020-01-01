Алиса Окулова Средний размера автокредита в Пермском крае превысил 700 тыс. руб. За год он вырос на 1,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ноябре 2020 года средний размер выданных автокредитов в Пермском крае составил 708,8 тыс. руб., что на 1,4% больше, чем в ноябре прошлого года (699 тыс. руб.). Данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По этому показателю Прикамье находится на 27-м месте среди 30 исследованных регионов. Самый большой средний размер выданных автокредитов в ноябре 2020 года отмечен в Москве (1,39 млн руб.), Московской области (1,1 млн руб.), Санкт-Петербурге (1 млн руб.)

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

— Средний чек автокредита постоянно растёт с лета, а в ноябре «обновил» рекорд декабря прошлого года. Это произошло благодаря отложенному на несколько месяцев спросу на покупку автомобилей, который сформировался весной, в период жёстких «карантинных» мероприятий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.