Капитальный ремонт в здании краевой детской клинической больницы проведён благодаря «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезу» Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Поддержка медицинских учреждений — одно из основных направлений благотворительной деятельности «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». Сохранение и укрепление здоровья, как показал 2020 год, является самым важным в жизни, особенно когда речь идёт о здоровье детей, сообщает пресс-служба предприятия.

В конце 2020 года в здании краевой детской клинической больницы успешно завершился капитальный ремонт первой очереди левого крыла второго этажа, где расположены кабинеты функциональной диагностики.

В понедельник, 28 декабря, в краевой детской клинической больнице презентованы обновлённые помещения отделения. Капитальный ремонт проведён благодаря «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезу». Проект стоимостью более 11 млн руб. реализован в рамках соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между компанией «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

— Я даже и не представляла, что такой дизайн может быть использован в больничных помещениях, — удивилась заместитель министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. — Всё красиво, качественно и функционально. «ЛУКОЙЛ» традиционно делает всё основательно. Рада, что у наших учреждений есть такие социальные партнёры.

Отремонтированные помещения действительно выделяются оригинальным оформлением. Так и всплывают строки из песни « Лучше гор могут быть только горы». Индивидуальный проект, оригинальная цветовая палитра, самые современные технологии и материалы. Всё это для того, чтобы маленькие пациенты быстрее выздоравливали.

Кстати, весь фронт работ выполнен всего за полгода подрядной организацией «Готика-С». Это предприятие реализовало уже несколько социальных обьектов завода, став надёжным партнёром в улучшении жизни горожан.

Обновлённые помещения краевой детской клинической больницы — подарок от заводчан маленьким пациентам медучреждения к Новому году.

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