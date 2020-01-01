Елена Синица Superjob: менее половины пермяков довольны главной городской елью Среди регионов страны наименьшее число удовлетворённых центральной елью города — в Санкт-Петербурге Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным аналитического центра рекрутингового портала Superjob, только 48% жителей Перми нравится главная городская ель. Около 33% опрашиваемых жителей ответили, что ель их не устраивает, а ещё 19% затруднились дать ответ.

Больше всего удовлетворённых центральной городской елью — в Уфе (66%). На втором месте — праздничная ель в Казани (63%), на третьем — в Воронеже (62%).

Наименьшие показатели довольных — в Москве (47%), Волгограде (41%). В Санкт-Петербурге ель на Дворцовой площади нравится лишь каждому третьему респонденту (33%).

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