Елена Синица
Superjob: менее половины пермяков довольны главной городской елью
Среди регионов страны наименьшее число удовлетворённых центральной елью города — в Санкт-Петербурге
По данным аналитического центра рекрутингового портала Superjob, только 48% жителей Перми нравится главная городская ель. Около 33% опрашиваемых жителей ответили, что ель их не устраивает, а ещё 19% затруднились дать ответ.
Больше всего удовлетворённых центральной городской елью — в Уфе (66%). На втором месте — праздничная ель в Казани (63%), на третьем — в Воронеже (62%).
Наименьшие показатели довольных — в Москве (47%), Волгограде (41%). В Санкт-Петербурге ель на Дворцовой площади нравится лишь каждому третьему респонденту (33%).
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