Елена Синица В Перми на два месяца ограничат движение на участке аллеи Комсомольского проспекта Ограничение начнёт действовать с 4 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Начиная с 4 января в Перми временно ограничат движение пешеходов и транспорта на участке Комсомольского проспекта. Об этом сообщает горадминистрация.

Так, будет закрыто движение для пешеходов по бульварной части проспекта на участке от ул. Пушкина до ул. Революции, где начнутся работы по капитальному ремонту. Ограничения продлятся до 1 марта 2021 года.

В этот же период планируется ограничивать движение транспорта по отдельным полосам на участке Комсомольского проспекта от ул. Краснова до ул. Революции по нечётной стороне улицы. Движение будет осуществляться по двум полосам.

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