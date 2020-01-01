В Прикамье за сутки — 332 новых случая заражения COVID-19 Также за сутки скончались 26 инфицированных пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 332 новых случая заболевания коронавирусом. Также за сутки скончались 26 инфицированных пациентов, вылечились 302 человека. Об этом сообщает ВЕТТА.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе количество инфицированных жителей достигло 29 973 человек. Из них 23 954 вылечились, 1847 — скончались (1112 — непосредственно от вируса, 735 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3924 человека. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 106 инфицированных пациентов, свободный коечный фонд в коронавирусных отделениях региона составляет 36,6%.

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