Елена Синица Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией Ограничение будет действовать до 12 января 2021 года включительно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение продлить приостановку авиасообщения с Великобританией.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 12 января 2021 года», — говорится в сообщении штаба.

Напомним, ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря. Причиной послужило появление там нового штамма COVID-19.

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