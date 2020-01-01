Елена Лодыгина журналист Офисы в пермском бизнес-центре «Авангард» подешевели почти в два раза Актив ООО «Консалтинг-Сервис-1» продаётся с начала этого года Поделиться Поделиться Твитнуть

Российский аукционный дом вновь выставил на продажу 100% доли в уставном капитале ООО «Консалтинг-Сервис-1» — это 12 офисных помещений в пермском бизнес-центре «Авангард» на ул. 25-го Октября, 101, площадью 3,706 тыс. кв. м, и земельный участок в 690 кв. м. Максимальная стоимость актива составила 118,8 млн руб. Как сказано в объявлении о продаже, имущество продаётся в связи с кредиторской задолженностью ООО «Консалтинг-Сервис-1» в размере 42,2 млн руб.

Напомним, продавец уже пытался реализовать данный актив в январе этого года. Тогда стартовая цена имущества составила 235 млн руб. Продавец обещал поэтапное снижение цены до 91,4 млн руб., но имущество не было продано.

Бизнес-центр «Авангард» был сдан в строй в конце 2007 года. Часть объекта была приобретена Агентством по страхованию вкладов в результате осуществления мер по предупреждению банкротства банка «Союз».

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