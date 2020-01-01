Алиса Окулова На выплаты прикамским студентам-медикам, помогающим бороться с коронавирусом, направлено 2,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До конца декабря пермские студенты медицинских техникумов и колледжей получат выплаты за борьбу с COVID-19. На эти цели из краевого бюджета выделено 2,8 млн руб. Об этом сообщает краевая пресс-служба.

Выплата рассчитывается за фактическое количество часов практической подготовки в ноябре-декабре текущего года. Например, за 72 часа практики студенты получат дополнительное стимулирование в размере 8 тыс. руб., за 144 часа — 16,1 тыс. руб. Всего выплаты получат 340 студентов.

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