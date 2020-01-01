Елена Синица Парковки в центре Перми 31 декабря будут платными Причина — предновогодний день официально является нерабочим, а не выходным Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Парковки в центре Перми 31 декабря останутся платными. Об этом в своих социальных сетях сообщил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

По его словам, режим работы парковок определён решением Пермской городской думы. Они бесплатны только в выходные и нерабочие праздничные дни.

«Указ губернатора не устанавливает 31 декабря выходным днём (и не может устанавливать — это не входит в полномочия губернатора). Указ содержит рекомендации работодателям о введении выходного дня для работников конкретной организации. На другие вопросы указ губернатора не распространяется. Поэтому, в соответствии с действующими нормативными документами, парковки 31 декабря платные», — написал Максим Кис.

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