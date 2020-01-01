Роман Водянов может выдвинуть свою кандидатуру по округу Алексея Бурнашова Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Водянов

Архив ИД «Компаньон»

Председатель Пермского отделения «Опоры России», депутат Законодательного собрания Роман Водянов рассматривается в качестве основного кандидата от партии «Единая Россия» в Госдуму РФ по округу №59. Об этом сообщают сразу несколько источников «Нового компаньона».

Окончательное решение должно быть принято в ближайшие дни.

Напомним, сейчас депутатом по этому округу является Алексей Бурнашов.

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