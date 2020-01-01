Легендарный пермский нефтяник Николай Кобяков награждён почётной медалью Минэнерго РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Знаменитый пермский нефтяник, советник генерального директора предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Николай Кобяков награждён почётной медалью Минэнерго РФ «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» 1 степени. Сегодня награду ему вручил представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, сообщает пресс-служба предприятия.

«Все поистине судьбоносные для предприятия решения и процессы связаны с именем Николая Ивановича Кобякова. При нём обустраивали один из главных наших нефтяных районов — Чернушинский, вводили новые месторождения, строили инфраструктуру, социально значимые объекты и внедряли новые технологии», — отметил Олег Третьяков.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Николай Иванович Кобяков в 2020 году отметил 75-летие. С 1964 года — то есть более полувека — он работает в нефтяной отрасли. Начинал свой профессиональный путь с рабочих специальностей, быстро продвигался по служебной лестнице и в середине 1980-х годов возглавил НГДУ «Чернушканефть», а затем стал одним из руководителей производственного объединения «Пермнефть». В 2001 году возглавил ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть», а в середине нулевых под его руководством были эффективно объединены «лукойловские» нефтедобывающие структуры Прикамья, тем самым фактически создано ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В 2004 году Николай Кобяков стал первым генеральным директором объединённого предприятия.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.