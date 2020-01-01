Елена Синица Срок действия программ по лизингу и автокредитам продлён до 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках оперативного совещания в понедельник, 28 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о продлении программ льготного лизинга и автокредитования. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Программы распространяются на семейные легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, произведённые или собранные в России. В бюджете на 2021 год средства банкам и лизинговым организациям на компенсацию выпадающих доходов предусмотрены — 12,5 млрд руб.

По словам Михаила Мишустина, благодаря этим мерам гражданам и бизнесу будет проще приобретать автотранспорт.

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