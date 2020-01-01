«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пополнил штат 65 молодыми специалистами Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В «ЛУКОЙЛе-ПЕРМИ» состоялся День молодого специалиста с церемонией посвящения в нефтяники. Это торжественное мероприятие для всех молодых специалистов, кто был принят в штат предприятия в течение года, сообщает пресс-служба предприятия.

В этот раз традиционное событие поменяло формат и прошло онлайн: участники подключались к нему из дома и с рабочего места.

В рамках Дня молодого специалиста состоялись тренинги «Моя компания» и «Эмоциональный интеллект», интеллектуальная игра об истории пермской нефти и знакомство с работой Совета молодых специалистов предприятия. Участниками онлайн-встречи стали 65 молодых специалистов. Почти все они — представители главной нефтяной профессии — оператор по добыче нефти и газа.

«2020 год не назовёшь простым. Но мы, «лукойловцы», напор этого года выдержали. Стабильно работали и сохранили персонал. Мало того, наши производственные подразделения пополнили молодые нефтяники. Они появились почти в каждом из 12 цехов — с этим поздравляю и нас, и вас! Желаю гордо нести имя нефтяника «ЛУКОЙЛа» и свою профессиональную судьбу подчинять нашему главному принципу — «Энергию природных ресурсов — во благо человека»!» — обратился к участникам генеральный директор «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Всем участникам по итогам церемонии были отправлены памятные сувенирные наборы, дипломы и значки молодого специалиста.

Каждый год штат предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пополняется в среднем на 60 человек. В основном это выпускники Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермского нефтяного колледжа и краевого политехнического колледжа по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

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