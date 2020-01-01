«Азот» участвует в новогодних благотворительных акциях Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» принял участие в ежегодной городской благотворительной акции «Ёлка добра». В канун Нового года предприятие также оказало поддержку Березниковскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, отделению Всероссийского общества инвалидов, многодетным и малообеспеченным семьям, которые проживают в округах депутатов-азотчиков, сообщает пресс-служба предприятия.

В этом году впервые «Ёлки добра» с новогодними пожеланиями детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в социально опасном положении, появились на проходных предприятия. За пару дней азотчики разобрали все 25 писем. Подарки приобретали как индивидуально, так и коллективами.

265 многодетных и малообеспеченных семей, проживающих в округах депутатов-азотчиков, получили подарки к Новому году — сладости и семейную игру.

33 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет, которые наблюдаются в Березниковском реабилитационном центре, также получили новогодние подарки.

По инициативе депутата-азотчика Даниила Суркова филиал «Азот» выступил спонсором благотворительной акции для Березниковского отделения Всероссийского общества инвалидов.

Предприятие выделило средства для проведения благотворительных рождественских праздников с детьми воскресной школы храма во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

— Каждая благотворительная акция получает большой отклик среди сотрудников. Приятно, что в нашем коллективе работают добрые и отзывчивые люди, готовые подарить сказку тем, кто в этом действительно нуждается.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.