Елена Лодыгина

Елена Лодыгина

журналист

Краевая детская больница получила ещё 20 млн руб. на устройство вентилируемых фасадов

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краевая детская клиническая больница

Краевая детская клиническая больница
  Елена Лодыгина

Краевая детская клиническая больница (КДКБ) в рамках регионального проекта «Качественное здравоохранение» получила из краевого бюджета ещё 20 млн руб. на устройство вентилируемого фасада здания на ул. Баумана, 22. По словам главного врача КДКБ Дмитрия Антонова, в данном корпусе уже начались работы по обновлению фасада здания. Планируемый срок завершения — апрель 2021 года. 

Впоследствии медучреждение планирует получить финансирование на утепление фасадов и здания поликлиники, которое также находится на территории больницы. Соответствующая заявка уже подготовлена и подана в краевой минздрав. 

Напомним, утепление фасадов корпусов КДКБ началось в 2020 году. На зданиях устанавливают новые вентилируемые фасады. При этом фасады зданий не только утепляют, но и укрепляют. Ранее по этой же технологии был обшит пятиэтажный соматический корпус на 126 коек на ул. Баумана, 17д. На эти работы было израсходовано порядка 17 млн руб.

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