В этом году жители Пермского края совершили операций с банковскими картами на 530 млрд руб. Всего жители региона использовали карты 460 млрд раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, за девять месяцев этого года жители Пермского края совершили 460 млрд операций с банковскими картами на общую сумму 530 млрд руб. Об этом сообщает ВЕТТА.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество операций выросло на 17%, а оборот потраченных средств вырос на 3%.

При этом в 93% случаях жители региона использовали карты для покупок или оплаты услуг. Оставшиеся 7% операций приходятся на снятие наличных средств. В прошлом году за этот же период на безналичные операции приходилось 90% действий.

Также в пермском отделении отмечают, что за год в регионе на 19% выросло количество банкоматов.

По данным на 1 октября 2020 года, в Пермском крае банки выпустили почти 5 млн платёжных карт, за год их число увеличилось на 9%.

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