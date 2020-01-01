Количество летальных случаев с инфицированными коронавирусом пациентами в Прикамье превысило 1,8 тыс. За сутки скончались 25 пациентов с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае скончались 25 пациентов, инфицированных коронавирусом (12 скончались от вируса и 13 — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, общее количество летальных случаев с инфицированными коронавирусом пациентами в Прикамье превысило 1,8 тыс. и составляет 1821 случай (1101 скончались от коронавируса, 720 — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе общее количество инфицированных достигло 29 641 человек (+330 за сутки), из них 23 652 (+151) — вылечились.

На карантине находятся 3751 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 96 инфицированных пациентов, свободный коечный фонд в коронавирусных отделениях региона составляет 34,3%.

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