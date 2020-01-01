За выходные с улиц Перми вывезена почти третья часть от всего выпавшего снега с начала зимы Вывезено 25,5 тыс. куб. м из 88,5 тыс. с начала зимы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным горадминистрации Перми, за выходные, 26 и 27 декабря, с улиц города вывезено 25,5 тыс. кубометров снега, что немного не дотягивает до 1/3 всего вывезенного снега с начала зимнего содержания дорог (всего с начала зимы вывезено 88,5 тыс. кубометров).

На утро понедельника высота снежного покрова в городе достигла 28 см, поэтому задействовано максимальное количество снегоуборочной техники — 280 единиц, плюс 250 рабочих.

При этом городская административно-техническая инспекция проводит проверки качества уборки, и из 191 проверенного объекта улично-дорожной сети выявлены нарушения на 95 объектах.

«Большинство нарушений связано с расчисткой пешеходных переходов и парковочных карманов. Отмечено неудовлетворительное состояние значительного количества улиц третьей категории: дороги в снежном накате, заужены, по ряду объектов не произведено прометание проезжих частей и тротуаров, съезды во дворы закрыты снежными валами», — пояснили в горадминистрации.

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