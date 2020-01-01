Мобильный сезон — 2020: в Прикамье технику утеплили термостойкими SIM-картами Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В Прикамье значительно вырос спрос на термостойкие SIM-карты для техники. Уже сейчас количество пермских машин, в которые установили термо-SIM, в 3,5 раза больше, чем было подключено за весь 2019-й, сообщают в пресс-службе «МегаФона».

Связисты «МегаФона» посчитали: если выложить в один ряд все проданные в этом году термо-SIM-карты, то получится новогодняя гирлянда высотой с 9-этажный дом.

Сезонный спрос. Традиционно пик продаж термо-SIM-карт связисты «МегаФона» фиксируют в преддверии самого холодного и самого тёплого сезонов — в мае и в ноябре. А в этом году в Прикамье наиболее высокий спрос пришёлся на декабрь.

Лидерство среди регионов. Каждая третья термо-SIM-карта, зарегистрированная в сети уральского «МегаФона», «прописана» именно на пермских предприятиях для передачи данных с оборудования. Наш край в этом году лидирует среди соседних регионов, обогнав Свердловскую и Кировскую области, Республики Удмуртию, Коми.

Для чего покупают. Термо-SIM-карты предназначены для бесперебойной передачи данных с оборудования и техники в экстремальных климатических условиях. Они изготовлены из особо прочного термостойкого пластика, устойчивы к коррозии. За счёт таких решений обеспечивается надёжный обмен и передача онлайн-данных с устройств, которые находятся на улице или работают в диапазоне высоких и низких температур: от –40° до +105°C.

«Термо-SIM-карты имеют увеличенный срок службы — не менее 10 лет. В нашем регионе чаще всего их используют для мониторинга и удалённого управления объектами в нефтяной и газовой промышленности, геологоразведке, сфере ЖКХ, транспорта и логистики, систем безопасности. Решение актуально и для компаний, работающих в сложных производственных и особых температурных режимах», — рассказал директор «МегаФона» в Пермском крае Илья Головнин.

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