В Прикамье объём выданных автокредитов увеличился на 30% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных истоий (НБКИ), в ноябре 2020 года на территории Пермского края банками выдано 2,3 тыс. автокредитов, что более чем на 30% больше, чем в ноябре прошлого года (1,7 тыс.).

По этому показателю Прикамье находится на 12-м месте среди исследованных 30-и регионов. Больше всего автокредитов выдано в Москве (6,7 тыс.), Санкт-Петербурге (5,2 тыс.), Московской области (5,1 тыс.), а также в республиках Татарстан (4,2 тыс.) и Башкортостан (3,9 тыс.).

При этом, в ноябре в Прикамье было куплено 2,6 тыс. автомобилей, что примерно на 150 ед. больше, чем в ноябре прошлого года.



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