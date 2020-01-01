Страховые компании возместили автовладельцам Пермского края ущерб на общую сумму 1,2 млрд руб. Это на 7,6% меньше, чем в прошлом году Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

По данным Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, за девять месяцев нынешнего года рынок страхования в сегменте ОСАГО в Пермском крае практически достиг прошлогодних показателей.

Так, объёмы страховых премий, которые собрали страховые компании, работающие в Прикамье, превысили 2,3 млрд руб., что сопоставимо с объёмами премий, полученных страховщиками за аналогичный периода прошлого года.

Кроме этого, количество договоров обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев выросло на 3,2% и составило 478,2 тыс.

Страховые компании возместили автовладельцам ущерб по «автогражданке» на сумму чуть более 1,2 млрд руб., что на 7,6% меньше, чем год назад.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.