Страховые компании возместили автовладельцам Пермского края ущерб на общую сумму 1,2 млрд руб.
Это на 7,6% меньше, чем в прошлом году
По данным Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, за девять месяцев нынешнего года рынок страхования в сегменте ОСАГО в Пермском крае практически достиг прошлогодних показателей.
Так, объёмы страховых премий, которые собрали страховые компании, работающие в Прикамье, превысили 2,3 млрд руб., что сопоставимо с объёмами премий, полученных страховщиками за аналогичный периода прошлого года.
Кроме этого, количество договоров обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев выросло на 3,2% и составило 478,2 тыс.
Страховые компании возместили автовладельцам ущерб по «автогражданке» на сумму чуть более 1,2 млрд руб., что на 7,6% меньше, чем год назад.
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