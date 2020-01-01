Общее количество заразившихся коронавирусом жителей Прикамья превысило 29 тыс. человек За сутки инфекция выявлена у 333 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 333 новых случая заражения коронавирусом. Также за сутки скончались 25 инфицированных пациентов, вылечились 208 человек.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе выявлено 29 311 инфицированных, 23 501 — выздоровели, 1796 — скончались (1089 — напрямую от вируса, 707 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3798 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 99 инфицированных пациентов, свободный коечный фонд в коронавирусных отделениях составляет 35,5%.





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