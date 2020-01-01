Елена Лодыгина журналист Пять ледовых городков открылись в Перми Все объекты выполнены в космической тематике Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Пять ледовых городков уже начали работать в Перми. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Все объекты в этом году были разработаны по единым стандартам — в одной космической тематике в связи с тем, что в 2021 году исполняется 60 лет с момента полёта Юрия Гагарина в космос.

В частности, уже открылись ледовые городки в сквере им. Розалии Землячки и около УДС «Молот» в Мотовилихинском районе, около Дворца культуры «Урал» в Кировском районе, на площади у ДК «Бумажник» в Орджоникидзевском районе, в посёлке Новые Ляды.

В сквере им. Розалии Землячки городок называется «Созвездие Мотовилихи». Здесь размещены две ледовые горки, ледовый лабиринт, пушка, арт-объект с Дедом Морозом и ёлочка. Около УДС «Молот» в городке «Планета «Молот» расположен ледовый трон, входная группа «2021», арт-объект «Почта Деда Мороза», ёлочка и две горки.

В Орджоникидзевском районе, на площади у ДК «Бумажник», появились две горки, панно «Символ года», сказочные ворота, фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

В Кировском районе, на площади у ДК «Урал», открылся ледовый городок «Космодром «Урал». Здесь установлена новогодняя ель с ограждением, лабиринт «Орбитальная станция», скульптура «Космонавт», лазалка «Лунный кратер», горка «Буран».

В посёлке Новые Ляды завершено строительство ледового городка «КосмоЛёд» на площади перед клубом «Юбилейный». На территории расположена искусственная ель с ледовым ограждением, две горки, лабиринт, входная арка, а также ледовые композиции: две ракеты, Белка и Стрелка, космонавт и падающие звёзды.

На следующей неделе планируется открытие ледовых городков в парке им. Чехова, на площади у клуба им. Златогорского и в парке «Счастье есть». Всего в Перми будут работать 12 ледовых городков с 56 объектами. Все они откроются к 29 декабря. Городская администрация напоминает о необходимости соблюдения при их посещении санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

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