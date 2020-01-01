Наталья Радкевич В Перми врач-дерматолог приговорён к штрафу в 2 млн руб. и пяти годам условно за пособничество в уклонении от военной службы Испытательный срок — три года Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Виновный приговорён к лишению свободы на 5 лет 1 месяц — наказание назначено условно с испытательным сроком на 3 года.

В Перми 41-летнего врача Пермского краевого клинического кожно-венерологического диспансера признали виновным и приговорили к пяти года и одному месяцу условного срока, штрафу в 2 млн руб. с испытательным сроком в три года за пособничество в уклонении от военной службы.

Суд посчитал убедительным обвинение врача в получении шести взяток, четырёх служебных подлогах. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Как установили следствие и суд, выдаваемые врачом медицинские заключения влекли юридические последствия, в том числе освобождали граждан от призыва на срочную военную службу. За выдачу медицинских заключений, «содержащих заведомо ложные сведения о наличии у призывников кожных заболеваний, предоставляющих право на освобождение от прохождения воинской службы», обвиняемый получал 40 тыс. до 170 тыс. руб.

Кроме того, он давал призывникам «подробные инструкции о проведении конкретных физических воздействий на участки кожи перед посещением врачей-дерматологов, направленных на создание видимого наличия заболевания».

В итоге от службы смогли «откосить» шесть призывников. При этом все они освобождены от уголовной ответственности именно по этим эпизодам, так как сотрудничали со следствием. Но, с другой стороны, на них заведены уголовные дела за сам факт уклонения от службы.

В прокуратуре подчеркнули, что эпизоды выявлены совместно с отделом по Пермскому гарнизону УФСБ России по Центральному военному округу.

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